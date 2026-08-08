Menjelang Peringatan HUT ke-81 RI, Pimpinan MPR Ziarah ke Makam Bung Hatta

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan MPR RI melakukan ziarah ke makam Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta atau Bung Hatta, di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).

Ziara itu dilakukan menjelang Sidang Tahunan MPR RI dan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Adapun pimpinan yang melakukan ziara di antaranya Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani hadir bersama Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid dan Rusdi Kirana, S.E.

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Turut serta Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di MPR RI H. Anton Sukartono Suratto, Ketua Fraksi PKB di MPR RI Hj. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, serta Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, beserta jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI.

Kedatangan rombongan Pimpinan MPR RI disambut langsung oleh tiga putri Bung Hatta, yakni Meutia Farida Hatta, Gemala Rabi'ah Hatta, dan Halida Nuriah Hatta.

Dia mengatakan, ziarah ke makam Bung Hatta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan MPR RI dalam menyambut HUT ke-81 Indonesia.

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Menurutnya, peringatan kemerdekaan tidak cukup hanya dimaknai sebagai seremoni, tetapi harus menjadi momentum untuk kembali mengingat perjuangan para pendiri bangsa sekaligus meneruskan nilai-nilai yang mereka wariskan.

“Peringatan 81 tahun kemerdekaan adalah momentum bagi kita untuk kembali mengingat jasa dan perjuangan para pendiri bangsa. Bung Hatta bersama Bung Karno telah meletakkan fondasi penting bagi berdirinya Republik Indonesia. Tugas kita sekarang adalah menjaga kemerdekaan itu dengan mengisi pembangunan, memperkuat persatuan, serta memastikan cita-cita Proklamasi terus diwujudkan,” ujar Muzani.