menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Menjelang Peringatan HUT RI, PA GMNI Singgung Pentingnya Menghadirkan PPHN

Menjelang Peringatan HUT RI, PA GMNI Singgung Pentingnya Menghadirkan PPHN

Menjelang Peringatan HUT RI, PA GMNI Singgung Pentingnya Menghadirkan PPHN
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI Abdy Yuhana di Kantor DPP PA GMNI, Jakarta Pusat, Kamis (13/8). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) menganggap penting Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai konsensus nasional jangka panjang.

Hal demikian seperti disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI Abdy Yuhana ketika menyampaikan amanat organisasi bertajuk Ambeg Paramarta di Kantor DPP PA GMNI di Jakarta menjelang peringatan HUT ke-81 RI yang jatuh pada 17 Agustus 2026, Kamis (13/8).

Acara tersebut dihadiri secara khidmat oleh Ketua Umum DPP PA GMNI Arief Hidayat, jajaran pengurus DPP, serta tokoh nasionalis Theo L. Sambuaga hingga Ganjar Razuni.

Baca Juga:

Dalam kesempatan itu, Abdy memaparkan dalam menjaga kesinambungan arah pembangunan nasional jangka panjang, negara tidak boleh terjebak dalam pemaksaan produk-produk hukum jangka pendek yang tidak partisipatif. 

Oleh karena itu, kehadiran PPHN dinilai sangat krusial sebagai pedoman konstitusional yang disusun melalui konsensus nasional yang demokratis dan melibatkan seluruh komponen bangsa.

"Kita memerlukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai konsensus nasional melalui mekanisme yang konstitusional, demokratis, dan partisipatif," ujar Abdy.

Baca Juga:

Dia melanjutkan tanpa adanya haluan negara yang ajek, pembangunan kewilayahan dan pengelolaan potensi ekonomi nasional berisiko kehilangan arah. 

Hal ini pada akhirnya berpotensi mempersempit ruang fiskal negara akibat tidak terarahnya perencanaan belanja pembangunan.

DPP PA GMNI menganggap kehadiran PPHN sangat krusial sebagai pedoman konstitusional yang disusun melalui konsensus nasional.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI