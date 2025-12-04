Menjelang Persib Bandung vs Borneo FC, Fabio Lefundes: Jangan Tertipu Klasemen

jpnn.com - Borneo FC akan menghadapi Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025) malam.

Tim berjuluk Pesut Etam itu terus mematangkan persiapan menjelang duel big match tersebut.

Pesut Etam Waspadai Status Juara Bertahan

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menegaskan bahwa timnya tidak memandang Maung Bandung hanya dari posisi klasemen, meski saat ini Pesut Etam berada di puncak sementara Persib menempati peringkat ketiga.

Fabio menyebut Persib tetap harus dipandang sebagai juara bertahan dua musim beruntun dengan kualitas tinggi.

"Pertama, ini dua hal yang benar-benar berbeda. Saya tidak melihat Persib berdasarkan klasemen, terutama karena mereka masih punya dua pertandingan lebih sedikit," kata Lefundes dalam konferensi pers pralaga, Kamis (4/12/2025).

Persiapan Menjelang Big Match

Menurut pelatih asal Brasil itu, penilaian terhadap Persib tidak bisa semata-mata mengandalkan papan klasemen. Dia menilai Persib sebagai tim kuat yang selalu menyulitkan.

"Saya harus melihat Persib sebagai tim juara bertahan liga, juara dua kali berturut-turut. Kami tahu ini pertandingan sulit. Kondisi kami saat ini lebih baik dan kami berharap bisa mempertahankannya," tegas Lefundes.

Lebih lanjut, Lefundes menyebut Borneo FC tetap menghormati Persib, tetapi menargetkan konsistensi permainan agar mampu meraih hasil maksimal.