Menjelang Persib Bandung vs Isenmulang, Marc Klok Bawa Kabar yang Ditunggu Bobotoh
jpnn.com - Kabar baik menghampiri Persib Bandung menjelang laga pekan kedelapan BRI Super League 2026/27 melawan Isenmulang Kalteng FC.
Kapten Persib Marc Klok memastikan dirinya sudah siap kembali merumput setelah melewatkan dua pertandingan bersama Maung Bandung.
Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia itu sebelumnya tidak bisa tampil saat menghadapi Melbourne Victory FC akibat akumulasi kartu kuning.
Klok juga mendapat waktu istirahat ketika Persib berhadapan dengan Garudayaksa FC setelah menjalani sejumlah pertandingan secara beruntun.
Marc Klok Siap Kembali Perkuat Persib
Klok mengaku kondisi dan persiapannya cukup baik untuk menghadapi Isenmulang. Dia juga melihat banyak pemain Persib sangat siap untuk tampil dan membantu tim mengamankan kemenangan.
"Persiapan sangat baik. Kemarin akumulasi dan di pertandingan sebelumnya saya istirahat dari beberapa pertandingan beruntun yang saya mainkan. Jadi besok saya sangat siap," ucapnya.
Gelandang bernomor punggung 23 itu berharap Persib bisa kembali mendapatkan hasil maksimal agar bisa bersaing di papan atas klasemen.
Persib saat ini berada di peringkat keenam klasemen dengan koleksi 13 poin dari tujuh pertandingan.
Kabar baik menghampiri Persib Bandung menjelang laga pekan kedelapan BRI Super League 2026/27 melawan Isenmulang Kalteng FC.
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