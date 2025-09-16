Menjelang Persib Bandung vs Lion City Sailors, Federico Barba Ingatkan Soal Ini
jpnn.com - Lion City Sailors bakal menjadi ujian pertama Persib Bandung di AFC Champions League (ACL) Two 2025/26.
Laga perdana Grup G itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025).
Pertandingan Penting Persib
Bek asing Persib Federico Barba menegaskan duel melawan klub asal Singapura itu bukan sekadar pertandingan biasa.
Pasalnya, Maung Bandung juga membawa tekanan besar berupa target menembus fase berikutnya.
"Lion City Sailors adalah tim tangguh, kami tahu mereka punya kualitas di kompetisi Asia. Pertandingan ini akan sulit, tetapi kami juga ingin menang,” kata pemaina asal Italia itu.
Sebelumnya, Persib menutup laga pekan kelima BRI Super League dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persebaya Surabaya.
Peringatan dari Federico Barba
Namun, Barba mengingatkan kemenangan tersebut sudah lewat dan kini tim hanya punya satu fokus, yakni menaklukkan Lion City Sailors.
"Tidak ada banyak waktu untuk menikmati hasil kemarin. Sekarang saatnya menatap laga berikutnya dengan persiapan maksimal," tambahnya.
Lion City Sailors bakal menjadi ujian pertama Persib Bandung di AFC Champions League (ACL) Two 2025/26.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Bandung vs Lion City Sailors: Beckham Putra Beri Janji Manis untuk Bobotoh
- Mental Persib Bandung Terangkat Menjelang Jumpa Lion City Sailors, Ini Pemicunya
- Top Skorer Sementara Persib, Uilliam Barros Enggan Berpuas Diri
- Berkilau di Super League, Bomber Persib Bandung Uilliam Barros Bidik Panggung Asia
- ACL 2: Bojan Hodak Pastikan Persib Tampil Kekuatan Penuh Lawan Lion City Sailors
- Persib Dicap Klub Kaya Raya Seusai Rekrut Duo Timnas Indonesia, Begini Respons Haji Umuh