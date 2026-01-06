Menjelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Mauricio Souza Bicara Respek dan Ambisi

jpnn.com - Persib Bandung akan menjadi ujian besar berikutnya bagi Persija Jakarta setelah menuntaskan dua laga kandang dengan hasil sempurna.

Duel sarat gengsi Persib vs Persija akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026) pukul 15.30 WIB.

Persib Jadi Ujian Besar Persija

Menghadapi rival klasiknya tersebut, Persija menyadari tantangan yang dihadapi tidak sederhana.

Pelatih Persija Mauricio Souza menegaskan anak asuhnya harus melakukan persiapan ekstra agar mampu bersaing dalam pertandingan yang selalu diwarnai tekanan tinggi.

Fokus Persija kini tertuju pada upaya membedah kekuatan Persib. Mauricio menilai Maung Bandung memiliki kualitas mumpuni, baik dari sisi komposisi pemain maupun dukungan investasi klub yang signifikan.

"Pada pekan ini kami mulai mempelajari Persib. Kami tahu kualitas mereka, investasi besar yang dilakukan klub, serta kehadiran beberapa pemain tim nasional," ucap juru taktik asal Brasil itu.

Ambisi Persija Melawan Persib

Kendati menyadari kekuatan lawan, Persija tidak berniat datang ke Bandung dengan pendekatan defensif semata.

Mauricio memastikan Persija tetap berpegang pada karakter permainan sendiri, tanpa mengesampingkan rasa hormat kepada Persib.