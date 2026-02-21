menu
Menjelang Persib Bandung vs Persita Tangerang: Isyarat Comeback Sang Jenderal
Skuad Persib Bandung dalam sebuah pertandingan di BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - Kabar menggembirakan datang dari Persib Bandung menjelang jumpa Persita Tangerang pada lanjutan BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persita akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (22/2/2026).

Jenderal lapangan sekaligus kapten Persib Marc Klok mulai menunjukkan perkembangan signifikan setelah sempat absen akibat cedera.

Pemain bernomor punggung 23 itu kini sudah kembali terlihat dalam agenda latihan bersama tim.

Kondisi Klok disebut makin membaik. Rasa nyeri yang sebelumnya mengganggu aktivitasnya sudah tidak lagi dirasakan.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu bahkan menyebut kekuatan tubuhnya perlahan kembali dan berada di jalur yang tepat untuk pulih sepenuhnya.

"Kondisi ya, lumayan baik. Mungkin beberapa hari lagi saya gabung full sama tim lagi. Tidak ada rasa sakit, (terasa) lebih kuat," ucap Klok.

Meski demikian, Klok menegaskan proses pemulihan belum sepenuhnya rampung.

Persib Bandung mendapat suntikan penting di tengah persiapan menghadapi Persita Tangerang.

