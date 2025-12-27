Menjelang Persib Bandung vs PSM Makassar, Bojan Hodak Kirim Sinyal kepada Bobotoh
jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyampaikan harapan besar kepada Bobotoh menjelang laga krusial melawan PSM Makassar pada lanjutan BRI Super League.
Laga tunda pekan kedelapan itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025).
Pertandingan PSM cukup penting bagi Persib untuk terus memelihara harapan juara.
Karena itu, Hodak menekankan peran suporter sebagai faktor penentu yang bisa memberi keunggulan tersendiri bagi Marc Klok dan kawan-kawan.
Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, atmosfer GBLA yang penuh mampu membuat Persib seolah bermain dengan tambahan satu pemain di lapangan.
"Beberapa laga kandang terakhir kami, ketika tim tamu datang ke sini, mereka tidak nyaman saat bermain. Itu bagus bagi kami."
"Ketika bermain di kandang, dalam 1-2 bulan terakhir kami begitu mendominasi. Alasannya karena banyaknya Bobotoh yang hadir," ucap pelatih berkepala plontos itu.
Meski demikian, Hodak juga menaruh perhatian serius pada aspek ketertiban di stadion.
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyampaikan harapan besar kepada Bobotoh menjelang laga krusial melawan PSM Makassar pada lanjutan BRI Super League.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib vs PSM: 1.200 Orang Siaga, Ada 3 Titik Penyaringan
- Persib vs PSM, Federico Barba Tak Ingin Terpaku Kekuatan Lawan
- Di Hati Kapten Persib Masih Ada PSM Makassar, Selalu Spesial
- Ternyata Ini Kelebihan Persib yang Jadi Atensi Pelatih PSM
- Jadwal Pekan ke-8 Super League, Dibuka di Brawijaya Sore Ini
- Persib Vs PSM: Pria Ini Kirim Pesan Menakutkan buat Tuan Rumah