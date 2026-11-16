Menjelang Persib Bandung vs Shan United, Mariano Peralta Peringatkan Bobotoh

jpnn.com - Mariano Peralta menyampaikan pesan penting kepada Bobotoh menjelang duel Persib Bandung kontra Shan United pada lanjutan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27.

Duel melawan wakil Myanmar tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026).

Peralta berharap Bobotoh memenuhi stadion dan memberikan energi tambahan bagi Persib Bandung.

Shopee Cup Bukan Turnamen Biasa

Peralta menilai kualitas peserta Shopee Cup tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejumlah klub yang berkompetisi memiliki pengalaman di level Asia, termasuk tim-tim yang pernah tampil di AFC Champions League Elite.

Persaingan juga makin ketat karena turnamen Antarklub Asia Tenggara tersebut diikuti klub-klub berprestasi di liga domestik masing-masing.

"Seperti yang saya katakan sebelumnya saat lawan Port, banyak tim bagus ASEAN di Shopee Cup. Setiap pertandingannya sulit," jelas pemain asal Argentina itu.

Shan United Punya Rekam Jejak Mentereng

Shan United menjadi salah satu lawan yang patut diwaspadai Persib.

Klub berjuluk The Shan Warrios itu memiliki catatan mengesankan dengan enam gelar MLeague secara beruntun.