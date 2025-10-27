Menjelang Persib vs Persis, Marc Klok Tekankan Pentingnya 3 Poin di GBLA

jpnn.com - Di tengah jadwal padat, Persib Bandung bertekad mempertahankan tren positif. Pangeran Biru dijadwalkan menjamu Persis Solo pada pekan ke-10 BRI Super League.

Pertandingan Persib vs Persis akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) malam WIB.

Jadwal padat bukan alasan bagi Persib untuk menurunkan tempo permainan.

Arti Penting Tiga Poin Bagi Persib

Bagi Maung Bandung, tiga poin di kandang menjadi harga mati.

Kemenangan akan memperbaiki posisi di tabel klasemen Super League. Persib saat ini masih berada di peringkat ke-6 dengan 13 poin dari tujuh pertandingan.

"Pasti kami mau lanjutkan tren positif besok. Kami butuh tiga poin di kandang untuk bisa naik di klasemen," ucap kapten Persib Bandung Marc Klok.

Tantangan di Tengah Jadwal Padat

Namun, perjalanan menuju kemenangan itu tidak datang dengan mudah.

Hanya berselang tiga hari setelah menghadapi Selangor FC di ajang AFC Champions League Two, Persib harus kembali tampil dengan energi terbatas.