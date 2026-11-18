jpnn.com - Marc Klok sudah menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk Bobotoh menjelang pertandingan Persib Bandung kontra Shan United dalam lanjutan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27.

Duel Persib vs Shan United akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026).

Pertandingan ini sekaligus menandai kembalinya Persib ke GBLA setelah hampir dua bulan.

Sebelumnya, Maung Bandung harus menggunakan Stadion Si Jalak Harupat sebagai markas karena GBLA menjalani perawatan rumput lapangan.

Persib terakhir kali tampil di GBLA pada 6 September lalu saat menjamu PSM Makassar pada pekan pertama Super League.

Marc Klok Ingin Sambut Bobotoh dengan Kemenangan

Kapten Persib Marc Klok menyambut antusias kepulangan tersebut.

Dia ingin laga melawan Shan United menjadi awal yang menyenangkan bagi Bobotoh untuk kembali mendukung Persib di GBLA.

"Kami ingin menghadirkan pertandingan yang menarik. Semoga seluruh Bobotoh bisa menikmati laga bersama kami dan merayakan kemenangan," ucap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu.