Menjelang Persib vs Viettel FC, Igor Tolic Ungkap Kabar Baik Soal Sandy Walsh
jpnn.com, BANDUNG - Perkembangan kondisi bek kanan Persib, Sandy Walsh, menunjukkan hasil yang positif.
Setelah cedera seusai membela Timnas Indonesia pada Juli 2026, kondisinya kini sudah membaik.
Sandy Walsh berpotensi menjalani debut saat pertandingan melawan Viettel FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (14/0/2026) malam.
Pelatih Persib Igor Tolic memastikan Sandy Walsh siap bermain, setelah sebelumnya menjadi recovery selama tiga bulan.
Sudah sejak jauh hari, Walsh sebenarnya siap dimainkan. Namun pelatih tidak mau terburu-buru mengambil risiko.
Igor Tolic mau mencari waktu yang tepat memberinya kesempatan untuk bermain.
"Sandy siap bermain, jadi itu berita bagus, tetapi kami akan menentukan besok (malam ini) siapa yang akan memulai pertandingan (sebagai starter)," kata Igor Tolic di Bandung.
Di luar starting line-up yang masih diracik, Igor Tolic senang atas kembalinya Sandy Walsh dalam skuad.
Pelatih Persib menyampaikan kondisi terkini Sandy Walsh yang dikabarkan sudah pulih dari cederanya. Peluang main melawan Viettel FC malam ini?
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