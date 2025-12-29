menu
Menjelang Persija Jakarta vs Bhayangkara FC, Paul Munster Teringat Kenangan 6 Tahun Lalu

Menjelang Persija Jakarta vs Bhayangkara FC, Paul Munster Teringat Kenangan 6 Tahun Lalu

Menjelang Persija Jakarta vs Bhayangkara FC, Paul Munster Teringat Kenangan 6 Tahun Lalu
Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC, Paul Munster. Foto: Dokumentasi I League

jpnn.com - Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Paul Munster mengenang memori enam tahun lalu menjelang pertandingan melawan Persija Jakarta.

Juru taktik kelahiran 9 Februari 1982 itu pertama kali datang ke Ibu Kota pada 2019 saat masih menukangi Timnas Vanuatu.

Nostalgia Paul Munster

Saat itu, pelatih asal Irlandia Utara tersebut untuk pertama kalinya merasakan atmosfer Stadion Gelora Bung Karno ketika menghadapi Timnas Indonesia.

Baca Juga:

Enam tahun berselang, Munster kembali menginjakkan kaki di stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut, kali ini sebagai pelatih Bhayangkara FC.

"Sebelum saya masuk, saya bicara dengan Firza Andika. Pengalaman saya pada 2019, enam tahun yang lalu. Waktu berlalu dengan cepat," ungkap pelatih berusia 43 tahun itu.

Kini, Paul Munster akan menghadapi Persija Jakarta pada laga tunda pekan kedelapan BRI Super League 2025/26.

Baca Juga:

Pertandingan Persija vs Bhayangkara FC  rencananya digelar Senin (29/12/2025) pukul 19.00 WIB.

Misi Tiga Poin Bhayangkara FC di Kandang Persija

Mantan pelatih Persebaya Surabaya itu berharap timnya mampu mencuri tiga poin di hadapan pendukung fanatik Macan Kemayoran.

Pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster mengenang memori di Stadion Gelora Bung Karno menjelang melawan Persija Jakarta, Senin (29/12)

