Menjelang Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, Kondisi Rumput JIS Masih Jadi Sorotan

jpnn.com - Manajer Persija Jakarta Ardhi Tjahjoko berharap kondisi rumput Jakarta International Stadium (JIS) sudah membaik menjelang pertandingan melawan Persebaya Surabaya.

Sebelumnya, kualitas rumput stadion berjuluk Macan Kemayoran itu sempat menjadi sorotan saat Persija menghadapi Persik Kediri. Permukaan lapangan dinilai kurang rata sehingga berpotensi mengganggu permainan.

Perawatan yang telah dilakukan selama dua pekan diharapkan mampu mengembalikan kualitas rumput seperti semula.

“Kami berharap seluruh persiapan, termasuk kondisi lapangan, dapat berjalan optimal sehingga pertandingan nanti bisa berlangsung dengan baik,” ujar Ardhi.

“Setelah dua pekan dilakukan perawatan intensif, semoga sekarang kualitas lapangan JIS makin membaik,” imbuhnya.

Sebagai informasi, rumput JIS menjalani perawatan setelah stadion tersebut digunakan untuk menggelar konser Avenged Sevenfold dan The Weeknd.

Pada akhir pekan ini, stadion berkapasitas 82 ribu penonton tersebut dijadwalkan menjadi venue pertandingan Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya.

Kondisi rumput yang baik diharapkan dapat mendukung kedua tim untuk menampilkan permainan terbaik.