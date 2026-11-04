menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Menjelang Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, Kondisi Rumput JIS Masih Jadi Sorotan

Menjelang Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, Kondisi Rumput JIS Masih Jadi Sorotan

Menjelang Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, Kondisi Rumput JIS Masih Jadi Sorotan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Persija Jakarta saat melakoni laga Super League 2026/27 melawan Persik Kediri di Jakarta International Stadium, Jakarta. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Manajer Persija Jakarta Ardhi Tjahjoko berharap kondisi rumput Jakarta International Stadium (JIS) sudah membaik menjelang pertandingan melawan Persebaya Surabaya.

Sebelumnya, kualitas rumput stadion berjuluk Macan Kemayoran itu sempat menjadi sorotan saat Persija menghadapi Persik Kediri. Permukaan lapangan dinilai kurang rata sehingga berpotensi mengganggu permainan.

Perawatan yang telah dilakukan selama dua pekan diharapkan mampu mengembalikan kualitas rumput seperti semula.

Baca Juga:

“Kami berharap seluruh persiapan, termasuk kondisi lapangan, dapat berjalan optimal sehingga pertandingan nanti bisa berlangsung dengan baik,” ujar Ardhi.

“Setelah dua pekan dilakukan perawatan intensif, semoga sekarang kualitas lapangan JIS makin membaik,” imbuhnya.

Sebagai informasi, rumput JIS menjalani perawatan setelah stadion tersebut digunakan untuk menggelar konser Avenged Sevenfold dan The Weeknd.

Baca Juga:

Pada akhir pekan ini, stadion berkapasitas 82 ribu penonton tersebut dijadwalkan menjadi venue pertandingan Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya.

Kondisi rumput yang baik diharapkan dapat mendukung kedua tim untuk menampilkan permainan terbaik.

Manajer Persija Jakarta Ardhi Tjahjoko berharap Jakarta International Stadium (JIS) sudah dibenahi menjelang laga melawan Persebaya Surabaya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI