Menjelang Persija vs Persib, Igor Tolic Ungkap Efek Dahsyat Aksi Bobotoh
jpnn.com - Persib Bandung mendapat suntikan energi tambahan sebelum menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026/27.
Duel panas bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (12/9/2026).
Dukungan yang diberikan Bobotoh ketika Persib menjalani agenda latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (10/9/2026), ternyata meninggalkan kesan kuat bagi Igor Tolic.
Aksi Bobotoh Beri Suntikan Motivasi untuk Persib
Pelatih asal Kroasia itu menilai momen tersebut sudah cukup untuk membuat para pemain memahami besarnya arti pertandingan melawan Persija.
"Melihat antusiasme Bobotoh kemarin, para pemain akhirnya bisa memahami sendiri bahwa pertandingan ini memiliki arti khusus bagi mereka yang mendukung Persib," ucapnya.
Tolic ingin hasil di SUGBK menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan oleh para pendukung Maung Bandung.
"Tentu kami mengincar tiga poin, tetapi yang paling penting ialah bagaimana kami bisa memberikan alasan kepada fan untuk merasa bangga," tambahnya.
Igor Tolic Hormati Aturan Suporter
Di sisi lain, Tolic tidak ingin timnya ikut terseret ke dalam persoalan di luar lapangan terkait kehadiran suporter.
Igor Tolic mengungkap efek aksi Bobotoh jelang Persija vs Persib. Ada pesan yang ternyata langsung dirasakan para pemain Persib.
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