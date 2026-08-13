Menjelang Persija vs Persib, Kalimat Petinggi PSSI Ini Bukan Hanya untuk Bobotoh

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan Persija vs Persib Bandung sebagai laga pekan kedua Super League 2026/2027 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Sabtu 12 September pukul 15.30 WIB.

Duel klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung itu diperbolehkan dengan kehadiran penonton.

Namun, kemungkinan besar bobotoh sebagai pendukung fanatik Persib belum diperbolehkan hadir di SUGBK.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi berharap suporter klub-klub yang memiliki rivalitas tinggi untuk membangun silaturahmi satu sama lain.

Bukan hanya untuk pendukung Persib dan Persija, tetapi juga Arema dan Persebaya.

"Misalnya Arema dengan Persebaya. Kami berharap ada edukasi di sana. Kalau misalnya Arema bermain di kandang Persebaya, tidak apa-apa kami mengundang atau mempertemukan beberapa suporter Arema untuk datang ke Surabaya. Mereka bisa saling bersilaturahmi di sana," kata Yunus kepada awak media di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta, Rabu (12/8).

Yunus berharap upaya tersebut dapat membuka jalan bagi suporter klub-klub yang memiliki rivalitas panas, seperti Arema FC dengan Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta dengan Persib Bandung, untuk dapat berada dalam satu stadion yang sama menyaksikan tim kesayangannya bertanding.

Diketahui, operator kompetisi sepak bola Indonesia I.League sudah mencabut aturan larangan suporter tandang untuk musim depan, setelah aturan itu sudah berjalan empat tahun dalam kompetisi sepak bola tanah air sejak Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022.