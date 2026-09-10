menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Menjelang Persija vs Persib, Sandy Walsh Kaget Lihat Bobotoh

Menjelang Persija vs Persib, Sandy Walsh Kaget Lihat Bobotoh

Menjelang Persija vs Persib, Sandy Walsh Kaget Lihat Bobotoh
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain baru Persib Sandy Walsh saat ditemui seusai menjalani latihan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com - Sandy Walsh dibuat kaget oleh aksi Bobotoh yang memberikan dukungan kepada Persib Bandung menjelang duel kontra Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026/27.

Menurut jadwal, duel Persija vs Persib akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Menjelang laga tersebut, Skuad Maung Bandung mendapat suntikan motivasi dari Bobotoh sebelum bertolak ke ibu kota.

Baca Juga:

Sandy Walsh Terpana dengan Dukungan Bobotoh

Bek Persib Sandy Walsh mengaku atmosfer yang dirasakan secara langsung jauh berbeda dibandingkan ketika hanya melihatnya melalui media sosial.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu bahkan menilai dukungan Bobotoh tersebut sebagai sesuatu yang sulit ditemuinya di negara lain.

"Saya terpana, ini luar biasa. Saya pikir hal ini tidak terjadi di negara lain di dunia ini," ucapnya.

Baca Juga:

Dukungan Bobotoh Jadi Suntikan Motivasi

Eks pemain Buriram United itu sebelumnya sudah pernah menyaksikan aksi Bobotoh melalui media sosial. Namun, pengalaman berada langsung di tengah atmosfer tersebut membuat kesannya berubah.

"Saya pernah melihat ini musim lalu, tetapi untuk merasakannya tentu saja berbeda. Dan, ya ini luar biasa," tandasnya.

Sandy Walsh dibuat kaget oleh aksi Bobotoh yang memberikan dukungan kepada Persib Bandung menjelang duel kontra Persija Jakarta

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI