Menjelang Persija vs Persib, Sandy Walsh Kaget Lihat Bobotoh

jpnn.com - Sandy Walsh dibuat kaget oleh aksi Bobotoh yang memberikan dukungan kepada Persib Bandung menjelang duel kontra Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026/27.

Menurut jadwal, duel Persija vs Persib akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Menjelang laga tersebut, Skuad Maung Bandung mendapat suntikan motivasi dari Bobotoh sebelum bertolak ke ibu kota.

Sandy Walsh Terpana dengan Dukungan Bobotoh

Bek Persib Sandy Walsh mengaku atmosfer yang dirasakan secara langsung jauh berbeda dibandingkan ketika hanya melihatnya melalui media sosial.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu bahkan menilai dukungan Bobotoh tersebut sebagai sesuatu yang sulit ditemuinya di negara lain.

"Saya terpana, ini luar biasa. Saya pikir hal ini tidak terjadi di negara lain di dunia ini," ucapnya.

Dukungan Bobotoh Jadi Suntikan Motivasi

Eks pemain Buriram United itu sebelumnya sudah pernah menyaksikan aksi Bobotoh melalui media sosial. Namun, pengalaman berada langsung di tengah atmosfer tersebut membuat kesannya berubah.

"Saya pernah melihat ini musim lalu, tetapi untuk merasakannya tentu saja berbeda. Dan, ya ini luar biasa," tandasnya.