Menjelang Planet Sports Run 2026, Puma Hadirkan Pengalaman Berlari yang Berbeda

jpnn.com - Jenama asal Jerman Puma terus berupaya melebarkan sayap di pasar lari Indonesia menjelang gelaran Planet Sports Run 2026.

Teamhead Marketing Puma Indonesia Rachmat B. Trilaksono mengungkapkan upaya tersebut dilakukan dengan menghadirkan pengalaman berbeda bagi para pelari sebelum mengikuti ajang maraton.

Melalui rangkaian kegiatan pre-race, Puma berharap para peserta dapat merasakan atmosfer kompetisi menjelang PSR 2026 yang dijadwalkan berlangsung tahun depan.

"Melalui sesi pre race ini, kami ingin menghadirkan langsung atmosfer komunitas lari sekaligus memperkenalkan semangat DNA Go Wild, yaitu keberanian untuk bergerak, berekspresi, dan melampaui batas diri."

"Kegiatan ini bukan sekadar latihan fisik, tetapi juga menjadi pengalaman emosional agar seluruh peserta dapat merasakan energi komunitas dan kedekatan antarpelari," ujar Rachmat.

Kegiatan pre-race tersebut digelar pada Sabtu (13/12/2025) di Stadion Madya, Jakarta, dan dipimpin oleh Ketua Komunitas PUMA Nitro Run Club (PNRC) Anke Ardine.

Dalam kesempatan itu, seluruh peserta juga berkesempatan mencoba sepatu lari terbaru Puma, yakni Velocity Nitro 4, yang diklaim ringan dan nyaman untuk berlari.

Dengan teknologi full-length Nitrofoam, sepatu tersebut diklaim mampu memberikan stabilitas yang seimbang bagi pelari pemula hingga level menengah.