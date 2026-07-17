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Menjelang Prancis vs Inggris, Thomas Tuchel Mengakui Kenyataan yang Sulit Diterima

Menjelang Prancis vs Inggris, Thomas Tuchel Mengakui Kenyataan yang Sulit Diterima
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Thomas Tuchel, pria Jerman yang melatih Timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - Thomas Tuchel melontarkan pengakuan yang cukup mengejutkan menjelang duel Inggris kontra Prancis pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.

Pelatih Timnas Inggris itu menilai pertandingan tersebut bukan laga yang benar-benar diinginkan oleh kedua tim.

Duel Inggris vs Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Miami, Minggu (20/7/2026) dini hari WIB

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Kedua negara sama-sama datang dengan luka setelah gagal melangkah ke final.

The Three Lions harus mengubur mimpi merebut trofi seusai takluk 1-2 dari Argentina pada babak semifinal. Adapun Les Bleus dipaksa menyerah 0-2 ketika jumpa Spanyol.

Bagi Tuchel, situasi tersebut membuat atmosfer pertandingan perebutan posisi ketiga berbeda dibanding laga-laga lain di Piala Dunia.

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"Tidak ada pemain kami ataupun pemain Prancis yang benar-benar ingin memainkan pertandingan ini."

"Semua orang datang ke Piala Dunia untuk menjadi juara, tetapi kenyataannya kami harus menjalani laga ini," ucap pelatih asal Jerman itu.

Thomas Tuchel melontarkan pengakuan yang cukup mengejutkan menjelang duel Inggris kontra Prancis pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.

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