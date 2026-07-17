Menjelang Prancis vs Inggris, Thomas Tuchel Mengakui Kenyataan yang Sulit Diterima

jpnn.com - Thomas Tuchel melontarkan pengakuan yang cukup mengejutkan menjelang duel Inggris kontra Prancis pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.

Pelatih Timnas Inggris itu menilai pertandingan tersebut bukan laga yang benar-benar diinginkan oleh kedua tim.

Duel Inggris vs Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Miami, Minggu (20/7/2026) dini hari WIB

Kedua negara sama-sama datang dengan luka setelah gagal melangkah ke final.

The Three Lions harus mengubur mimpi merebut trofi seusai takluk 1-2 dari Argentina pada babak semifinal. Adapun Les Bleus dipaksa menyerah 0-2 ketika jumpa Spanyol.

Bagi Tuchel, situasi tersebut membuat atmosfer pertandingan perebutan posisi ketiga berbeda dibanding laga-laga lain di Piala Dunia.

"Tidak ada pemain kami ataupun pemain Prancis yang benar-benar ingin memainkan pertandingan ini."

"Semua orang datang ke Piala Dunia untuk menjadi juara, tetapi kenyataannya kami harus menjalani laga ini," ucap pelatih asal Jerman itu.