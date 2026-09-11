Menjelang PSM vs Arema FC, Singo Edan Bertekad Putus Rekor Buruk 5 Musim

jpnn.com - Arema FC punya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan saat menghadapi PSM Makassar pada pekan kedua Super League 2026/27.

Menurut jadwal, duel PSM vs Arema akan digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9/2026).

Bagi Singo Edan, pertandingan tersebut menjadi kesempatan untuk mengubah cerita yang terus berulang dalam lima musim terakhir.

Arema FC Dibayangi Catatan Buruk Lima Musim

Laga tandang pertama selalu menjadi tantangan bagi Arema FC. Dari lima musim tersebut, Singo Edan hanya mengoleksi tiga hasil imbang dan harus menerima dua kekalahan.

Situasi itu membuat lawatan ke Parepare memiliki arti lebih dari sekadar upaya melanjutkan start positif.

Apalagi, Arema FC sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah pesta 4-0 melawan Isenmulang Kalteng FC pada pertandingan pembuka.

Namun, performa impresif tersebut membuat Arema memandang sebelah mata PSM.

Marcos Santos Waspadai Kekuatan PSM

Pelatih Arema FC Marcos Santos melihat laga di kandang Juku Eja sebagai tantangan tersendiri. Selain kualitas lawan, atmosfer pertandingan juga diperkirakan bakal memberi tekanan tambahan kepada timnya.