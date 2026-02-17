Menjelang Ramadan, Kang Cucun Meresmikan Relokasi Rumah Korban Longsor Arjasari

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/2) ini, meresmikan relokasi delapan unit rumah bagi warga korban bencana longsor Arjasari.

Kang Cucun -sapaan Cucun Ahmad Syamsurijal- berharap relokasi delapan unit rumah ini menjadi titik balik bagi para korban longsor memulai kehidupan baru di hunian yang lebih aman.

"Kami ingin memastikan mereka memulai babak baru dengan tenang," kata dia dalam sambutan peresmian relokasi delapan unit rumah, Selasa.

Acara peresmian ditandai dengan penandatanganan batu prasasti secara simbolis oleh Kang Cucun.

Selain itu, dilakukan pula penyerahan kunci rumah dan sertifikat hak milik secara langsung ke para penerima manfaat saat acara.

Kang Cucun juga berharap relokasi hunian baru bermanfaat bagi warga untuk tinggal di rumah aman dari bahaya bencana.

"Relokasi ini bukan hanya menghadirkan hunian yang lebih aman secara fisik, tetapi juga membawa harapan baru bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana," kata dia.

Acara relokasi delapan unit rumah dikemas dengan doa dan munggahan menyambut bulan Ramadan 1447 hijriah.