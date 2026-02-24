Menjelang Sahur, Kelompok Pemuda Bersenjata di Bandung Diamankan Polisi

jpnn.com - Polrestabes Bandung mengamankan belasan pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam menjelang Subuh.

Pengamanan dilakukan saat polisi menggelar patroli rutin menjelang waktu sahur di kawasan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung pada Selasa (24/2/2026) pukul 04.17 WIB.

Dari tangan kelompok tersebut petugas menyita dua bilah senjata tajam jenis parang.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan, penindakan berawal saat Tim Prabu melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Bojongloa Kidul.

"Pada saat patroli di wilayah Mekarwangi, anggota mendapati sekelompok pemuda. Ketika dihampiri petugas, mereka berusaha melarikan diri," kata Asep di Mapolrestabes Bandung.

Petugas pun melakukan pengejaran, dan hasilnya 17 orang diamankan, sementara satu orang lainnya lolos.

Seluruh pemuda yang diamankan langsung dibawa ke Mapolrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, polisi menemukan dua bilah senjata tajam jenis parang yang dibawa kelompok tersebut.