menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Menjelang Sahur, Kelompok Pemuda Bersenjata di Bandung Diamankan Polisi

Menjelang Sahur, Kelompok Pemuda Bersenjata di Bandung Diamankan Polisi

Menjelang Sahur, Kelompok Pemuda Bersenjata di Bandung Diamankan Polisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polisi mengamankan puluhan remaja anggota geng motor di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Minggu (23/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Polrestabes Bandung mengamankan belasan pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam menjelang Subuh.

Pengamanan dilakukan saat polisi menggelar patroli rutin menjelang waktu sahur di kawasan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung pada Selasa (24/2/2026) pukul 04.17 WIB.

Dari tangan kelompok tersebut petugas menyita dua bilah senjata tajam jenis parang.

Baca Juga:

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan, penindakan berawal saat Tim Prabu melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Bojongloa Kidul.

"Pada saat patroli di wilayah Mekarwangi, anggota mendapati sekelompok pemuda. Ketika dihampiri petugas, mereka berusaha melarikan diri," kata Asep di Mapolrestabes Bandung.

Petugas pun melakukan pengejaran, dan hasilnya 17 orang diamankan, sementara satu orang lainnya lolos.

Baca Juga:

Seluruh pemuda yang diamankan langsung dibawa ke Mapolrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, polisi menemukan dua bilah senjata tajam jenis parang yang dibawa kelompok tersebut.

Polisi mengamankan belasan pemuda bersenjata yang berkeliaran di Mekarwangi, Kota Bandung, menjelang Subuh. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui tujuannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI