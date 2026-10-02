Menjelang Seabad Sumpah Pemuda, PEMIRA Siapkan Konsolidasi Lintas Elemen

jpnn.com, JAKARTA - Pemuda dan mahasiswa dari berbagai organisasi menyiapkan konsolidasi besar menjelang satu abad momentum Sumpah Pemuda.

Agenda bertajuk "Konsolidasi Kekuatan Aktivis, Pemuda, Mahasiswa, Lintas Profesi, Agama, dan Golongan Menuju Indonesia Emas 2045" itu dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober 2026 di Gedung Sumpah Pemuda, Jakarta.

Rencana konsolidasi tersebut diperkenalkan dalam konferensi pers di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Kamis (1/10).

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PEMIRA menyebut forum tersebut akan mempertemukan berbagai kelompok kepemudaan dari beragam latar belakang.

Mulai dari mahasiswa, BEM, santri, pegiat lingkungan, atlet, gamers, pekerja kreatif, seniman, hingga organisasi daerah ditargetkan terlibat dalam agenda tersebut.

Forum itu tidak diarahkan untuk menyeragamkan organisasi maupun pandangan politik para peserta.

“Pertemuan inklusif ini memproyeksikan perjumpaan akbar lintas elemen mulai dari pemuda, mahasiswa, BEM, santri, pegiat lingkungan, atlet, gamers, pekerja kreatif, seniman, hingga perwakilan organisasi daerah dari seluruh penjuru tanah air yang menegaskan kesiapannya mengambil alih estafet kepemimpinan nasional,” kata Koordinator Pemira Bintang Wahyu Saputra.

Dia mengatakan pertemuan ini merupakan langkah awal menuju agenda puncak "Konsolidasi Kekuatan Aktivis, Pemuda, Mahasiswa, Lintas Profesi, Agama, dan Golongan Menuju Indonesia Emas 2045".