Menjelang Seabad Sumpah Pemuda: Tantangan Presiden Prabowo Memberantas Oligarki dan Merajut Keadilan Sosial

jpnn.com - "Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekadar nama dan gambar seuntaian pulau di peta." — Mohammad Hatta.

Peringatan dari salah satu bapak pendiri bangsa tersebut terasa bagaikan alarm sejarah yang berdering nyaring mengiringi langkah kita menuju 98 tahun Sumpah Pemuda yang akan jatuh pada 28 Oktober 2026.

Sumpah Pemuda sejatinya bukanlah sekadar teks seremonial usang, melainkan sebuah konsensus pranegara yang menjadi embrio filosofis bagi lahirnya konstitusi dan falsafah tata negara Indonesia.

Ia adalah landasan sosiologis pertama yang merajut kemajemukan Nusantara menjadi satu entitas, mendahului proklamasi politik kemerdekaan itu sendiri.

Namun, saat kita berdiri menatap tapal batas satu abad mahakarya persatuan itu, kita justru dihadapkan pada sebuah persimpangan sejarah yang krusial.

Kita harus berani bercermin dan menguji daya tahan kebangsaan kita hari ini: benarkah persatuan yang dahulu direngkuh dengan kesadaran kolektif untuk melepaskan ego primordial itu kini mulai pudar?

Apakah api yang dinyalakan di Jalan Kramat Raya 106 masih menyala terang di dada generasi hari ini, ataukah Indonesia perlahan hanya akan menjadi sekadar nama di peta akibat apatisme dan keterbelahan penerusnya?

Mahakarya Historis dan Filosofi Persatuan serta Keadilan Sosial