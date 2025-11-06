menu
Menjelang Selangor vs Persib, Bojan Hodak Sindir Kualitas Rumput Stadion Petaling Jaya
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persibcoid

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengomentari kualitas rumput stadion yang akan digunakan saat menghadapi Selangor FC dalam laga AFC Champions League Two (ACL 2).

Arena yang dimaksud ialah Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, yang menurut Hodak memiliki kualitas rumput buruk.

Hodak Sindiri Kualitas Stadion

Setelah dicoba para pemain dalam sesi official training, Hodak menilai stadion berkapasitas 10 ribu itu hanya unggul dari sisi eksterior bangunan.

Baca Juga:

Kualitas rumput dari stadion yang dibuka pada 1996 bahkan disebut tak lebih bagus dengan di Indonesia.

"Mereka membuat stadion ini terlihat bagus dari luar karena persiapannya, tetapi kalau dilihat dari dalam, kondisi lapangannya sangat buruk," kata Hodak, Kamis (6/11/2025).

Saran dari Bojan Hodak

Menurutnya, kualitas rumput merupakan elemen terpenting dalam pembangunan stadion. Hodak menilai kondisi lapangan yang buruk bisa berpengaruh besar terhadap jalannya pertandingan dan keselamatan pemain.

Baca Juga:

Percuma punya stadion dengan eksterior yang megah atau fasilitas mewah, tetapi kualitas rumputnya buruk.

"Di Malaysia banyak yang tak paham bahwa hal terpenting dalam stadion adalah lapangannya, karena kami bermain di lapangan, bukan di tribune. Sayangnya, saya tak punya wewenang soal itu," ujarnya.

