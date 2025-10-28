Menjelang Sidang Putusan, Nikita Mirzani Ungkap Perasaannya

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Nikita Mirzani bakal menjalani sidang atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU terhadap Reza Gladys, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Ditanyai soal persiapan menjelang sidang putusan, aktris 39 tahun itu lantas memberi jawaban santai.

"Enggak ada persiapan," ujar Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa.

Terkait sidang vonis yang bakal dijalaninya hari ini, pemain film Comic 8 itu berharap masih bisa mendapatkan keadilan.

"Pas banget hari sumpah pemuda, ya. Semoga keadilan masih ada di PN Jaksel," kata Nikita Mirzani.

Ibu tiga anak itu lantas meminta doa yang terbaik untuk pembacaan putusannya nanti.

Terlepas dari itu, Nikita Mirzani merasa senang menjelang sidang putusan.

"(Bagaimana mau vonis?) Happy, happy, happy," tuturnya.