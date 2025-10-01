menu
Menjelang Sidang Putusan, Vadel Badjideh Bicara Kesiapan dan Doa
Vadel Badjideh di PN jakarta Selatan, Rabu (9/7) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Vadel Badjideh menjalani sidang putusan atas kasus dugaan tindak asusila di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (1/10).

Ditanyai soal kesiapannya menjelang pembacaan putusan terkait kasus yang menjeratnya, Vadel Badjideh lantas memberikan jawaban singkat.

"Siap, siap, selalu siap," kara Vadel Badjideh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (1/10).

Dalam kesempatan yang sama, selebritas TikTok itu juga mengungkapkan persiapannya menjelang pembacaan putusan.

Vadel Badjideh mengaku hanya menyiapkan mental sekaligus banyak berdoa.

"(Persiapannya) doa, doa," ucap Vadel Badjideh.

Lalu, apa harapan mantan kekasih putri Nikita Mirzani, LM itu terkait putusan majelis hakim nanti

Dia mengaku menyerahkan semua yang bakal terjadi kepada sang pencipta.

