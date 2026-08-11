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Menjelang Sidang Tahunan, Pimpinan MPR Sambangi BPK

Menjelang Sidang Tahunan, Pimpinan MPR Sambangi BPK
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Pimpinan MPR mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Gedung BPK, Jakarta, Senin (10/8). Foto: dok MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, dan Edhie Baskoro Yudhoyono mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Gedung BPK, Jakarta, Senin (10/8).

Kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan menjelang Sidang Tahunan MPR RI.

Rombongan Pimpinan MPR RI itu diterima Ketua BPK RI Isma Yatun dan Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono.

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Ahmad Muzani mengungkapkan kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum menyampaikan undangan kepada Pimpinan BPK untuk hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI yang rencananya akan digelar Jumat (14/8).

“Alhamdulillah, hari ini Pimpinan MPR RI bersilaturahmi dengan Pimpinan BPK RI. Kami berbahagia Ibu Ketua BPK bersama Wakil Ketua BPK serta jajaran bisa menerima kami dalam silaturahmi kebangsaan ini,” katanya.

Sidang Tahunan MPR RI, lanjutnya, menjadi salah satu momentum penting dalam agenda kenegaraan.

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Dalam forum tersebut, BPK juga diharapkan menyampaikan laporan kinerja tahunannya yang akan dibacakan oleh Presiden Republik Indonesia di hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam pertemuan itu, pembahasan juga menyentuh peran BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Pimpinan MPR mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di Gedung BPK, Jakarta, Senin (10/8).

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