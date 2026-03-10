menu
Menjelang Sidang Tuntutan, Ammar Zoni Akhiri Hubungan dari Dokter Kamelia

Menjelang Sidang Tuntutan, Ammar Zoni Akhiri Hubungan dari Dokter Kamelia
Aktor Ammar Zoni saat memeluk kekasihnya, Dokter Kamelia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/12). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni akan menjalani sidang lanjutan kasus narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang dijadw pada 13 Maret 2026.

Adapun sidang tersebut beragendakan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Menjelang agenda itu, Ammar Zoni dikabarkan putus hubungan asmara dari kekasihnya, Dokter Kamelia yang selalu hadir mendampingi dirinya saat sidang.

Kabar tersebut beredar setelah Dokter Kamelia melakukan siaran langsung di media sosial baru-baru ini.

Dalam video tersebut, dia menyatakan hubungan dirinya dengan Ammar Zoni sudah berakhir.

"Gue sudah tidak ada hubungan lagi sama Ammar Zoni," kata Dokter Kamelia.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu menjelaskan, justru Ammar Zoni yang memilih memutuskan hubungan.

Dokter Kamelia menyebut, Ammar Zoni menyampaikan keputusan itu lewat sebuah surat pernyataan.

