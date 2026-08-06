Menjelang Singapura vs Timnas Indonesia, John Herdman Bongkar Isi Ruang Ganti Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia akan memainkan partai krusial menghadapi Singapura pada laga terakhir fase grup Piala AFF 2026.

Menurut jadwal, pertandingan Singapura vs Indonesia akan digelar di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026).

Kekalahan 0-3 dari Vietnam pada pertandingan sebelumnya memang menjadi pukulan telak bagi Skuad Garuda.

Namun, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memastikan atmosfer di ruang ganti tetap terjaga dan para pemain sudah mengalihkan fokus sepenuhnya ke duel melawan Singapura.

Herdman Minta Garuda Tetap Tenang

Herdman menegaskan hasil buruk saat menghadapi Vietnam tidak membuat kepercayaan diri tim runtuh. Dia justru melihat masih banyak hal positif yang bisa dijadikan modal untuk bangkit.

"Saya ingin para pemain tetap tenang, tetapi pada saat yang sama memiliki semangat yang besar."

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"Kami tim yang sedang terluka dan ingin membuktikan kemampuan kami, pertama kepada diri sendiri, lalu kepada semua orang. Saya yakin semangat itu sudah ada di dalam tim," tegasnya.

Waspadai Singapura

Pelatih asal Inggris tersebut juga mengingatkan bahwa Singapura memiliki karakter permainan yang berbeda sehingga pendekatan yang digunakan Indonesia tidak akan sama seperti pada pertandingan sebelumnya.