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Menjelang Tayang di AS, Ghost in the Cell Raih Penghargaan Best Picture

Menjelang Tayang di AS, Ghost in the Cell Raih Penghargaan Best Picture
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Film Ghost in the Cell. Foto: Dok. Come and See Pictures

jpnn.com, TEXAS - Ghost in the Cell memenangkan Best Picture dalam Horror Competition di Fantastic Fest 2026, Austin, Texas.

Kemenangan film yang ditulis dan disutradarai Joko Anwar itu diumumkan menjelang penayangannya di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober 2026 melalui distributor Well Go USA.

Penghargaan yang didapat Ghost in the Cell menjadi pencapaian penting bagi perfilman horor Indonesia.

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Fantastic Fest merupakan festival film genre terbesar di Amerika Serikat, yang mempertemukan film-film dari berbagai negara dengan penonton dan pelaku industri genre.

Di tengah kompetisi internasional itu, Ghost in the Cell terpilih sebagai film terbaik dalam kategori horor.

Perjalanan film tersebut melampaui festival. Hak distribusi Ghost in the Cell telah terjual ke 148 negara, menunjukkan luasnya minat pasar internasional terhadap film genre
Indonesia.

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Rilis bioskop di Amerika Serikat pada 2 Oktober 2026 mendatang menjadi langkah berikutnya. Penonton di negara tempat Fantastic Fest berlangsung akan segera dapat menyaksikan film pemenang Horror Competition ini di layar lebar.

Berlatar sebuah penjara yang dikuasai petugas korup dan perseteruan antarkelompok narapidana, Ghost in the Cell mengikuti para penghuninya ketika serangkaian pembunuhan mengerikan memaksa bersatu menghadapi ancaman yang tidak terlihat.

Ghost in the Cell memenangkan Best Picture dalam Horror Competition di Fantastic Fest 2026, Austin, Texas.

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