jpnn.com, JAKARTA - Di balik popularitas seorang kreator konten, terdapat perjalanan panjang yang dibangun dari hobi kreativitas, hingga konsistensi dalam menghasilkan karya.

Hal inilah yang dibagikan tiga kreator TikTok, yakni Erika Richardo, Andrea Novita, dan Roland Dirgantara Sihombing, menjelang penyelenggaraan TikTok Awards Southeast Asia 2026.

Ketiganya memiliki latar belakang dan kategori konten berbeda. Erika dikenal melalui kreativitasnya di bidang seni dan lukisan, Andrea mengembangkan konten edukasi berbasis sains, sementara Roland membangun komunitas melalui konten olahraga dan kebugaran.

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Erika Richardo, yang meraih predikat Creator of the Year, mengungkapkan perjalanan menjadi kreator dimulai sejak masih duduk di bangku SMA. Berawal dari kegemarannya melukis dan membuat video, Erika kemudian mulai membagikan karya-karyanya melalui TikTok pada 2020.

Saat pandemi COVID-19, Erika memanfaatkan waktu di rumah untuk terus berkarya. Ia bahkan pernah mengunggah tiga hingga lima video setiap hari demi mengembangkan kreativitas sekaligus membangun audiens.

Konsistensi tersebut membuat konten lukisannya semakin dikenal luas. Salah satu pencapaian yang berkesan adalah ketika dirinya mendapat kesempatan bekerja sama dengan perusahaan penerbangan untuk membuat karya lukisan pada bagian badan pesawat.

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"Sebenernya tipsnya biar bisa konsisten adalah harus tahu tujuan awal kita ngonten itu apa, supaya motivasinya akan terus ada. Karena kalau kita enggak tahu tujuannya, motivasi itu bisa hilang kapan saja," ujar Erika.

Sementara itu, Andrea Novita, peraih Education of the Year, mengawali perjalanan sebagai kreator dengan memanfaatkan dokumentasi kegiatan perkuliahannya di bidang sains dan teknologi pangan.