Menjelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026, Jay Idzes & Kevin Diks Doakan Skuad Garuda

jpnn.com - JAKARTA - Dua pemain andalan Skuad Garuda Jay Idzes dan Kevin Diks memberikan dukungan penuh kepada Tim Nasional Indonesia yang akan berlaga menghadapi Timnas Kamboja pada laga Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7) malam.

Meskipun tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Jay Idzes maupun Kevin Diks mengirim doa dan semangat dari Eropa untuk skuad asuhan Pelatih John Herdman itu.

Jay Idzes yang kini tengah menjalani persiapan pramusim bersama Sassuolo mengaku sedih tidak dapat bergabung dengan skuad Merah Putih. Meski demikian, kapten Timnas Indonesia itu memastikan hatinya tetap bersama rekan-rekannya yang berjuang memburu gelar juara Piala AFF pertama.

"Saya mendoakan yang terbaik untuk rekan-rekan di Timnas Indonesia yang akan bertanding di Piala AFF 2026. Sayangnya saya tidak bisa berada di sana tahun ini, tetapi hati dan dukungan saya selalu bersama mereka. Mari kita bersatu. Kita Garuda!" ujar Jay Idzes.

Sementara itu, bek Borussia Monchengladbach Kevin Diks mengaku akan terus memberikan dukungan dari Jerman meski tak bisa turun langsung membela Timnaa Indonesia di Piala AFF 2026.

"Saya mendoakan Timnas Indonesia semoga beruntung di Piala AFF 2026. Meskipun jauh, saya akan selalu mendoakan kalian, dan mari kita berdiri di belakang tim ini. Kita Garuda!" kata Kevin.

Jay Idzes dan Kevin Diks absen bukan akibat cedera, tetapi karena Piala AFF tidak masuk kalender resmi FIFA.

Kedua pemain harus tetap bersama klub masing-masing untuk menjalani agenda pramusim menjelang kompetisi 2026/2027.