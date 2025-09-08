menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Menjelang Timnas Indonesia vs Lebanon, Bojan Hodak Lempar Prediksi

Menjelang Timnas Indonesia vs Lebanon, Bojan Hodak Lempar Prediksi

Menjelang Timnas Indonesia vs Lebanon, Bojan Hodak Lempar Prediksi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Bojan Hodak melemparkan prediksi saat Timnas Indonesia menghadapi Lebanon pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (8/9/2025) malam WIB.

Pertandingan melawan Lebanon bakal menjadi ujian serius bagi Skuad Garuda.

Sebelumnya, tim asuhan Patrick Kluivert tampil gemilang saat melibas Taiwan dengan skor telak 6-0.

Baca Juga:

Perbandingan Ranking Indonesia dan Lebanon

Namun, duel kontra Lebanon diprediksi akan berjalan lebih sengit. Apalagi, tim berjuluk The Cedars memiliki ranking FIFA lebih baik dari Indonesia.

Lebanon saat ini menempati posisi ke-112 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 117 FIFA.

Pelatih Persib Bojan Hodak angkat suara terkait kans Timnas Indonesia menghadapi Lebanon.

Baca Juga:

Prediksi Bojan Hodak

Hodak menyebut laga ini punya arti penting bagi Timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu percaya Skuad Garuda akan meraih hasil maksimal.

"Ini pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan Indonesia. Lebanon memang mempunyai pemain bagus, tetapi menurut saya. Indonesia punya pemain yang lebih bagus," kata Hodak dikutip dari JPNN.com Jabar.

Bojan Hodak melemparkan prediksi saat Timnas Indonesia menghadapi Lebanon pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (8/9/2025) malam WIB.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI