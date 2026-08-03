Menjelang Timnas Indonesia Vs Vietnam, John Herdman Ungkap Hal yang Dipertaruhkan

jpnn.com - Duel melawan dipandang John Herdman sebagai salah satu pertandingan paling penting bagi Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2026.

Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil laga di Stadion Pakansari, Senin (3/8/2026), bisa membawa Indonesia selangkah lebih dekat menuju babak semifinal.

Banyak yang Dipertaruhkan

Herdman menilai pertandingan melawan Vietnam memberi peluang besar bagi anak asuhnya untuk mengendalikan persaingan di Grup A.

Baca Juga: Kim Sang Sik Ungkap Alasan Vietnam Tetap Percaya Diri Hadapi Timnas Indonesia

"Kami melihat pertandingan ini sebagai kesempatan besar untuk mengambil alih kendali grup," ujarnya.

Eks pelatih Timnas Kanada itu mengungkapkan seluruh pemain menyambut laga kontra Vietnam dengan antusias karena menyadari pentingnya hasil yang akan diraih.

Vietnam Jadi Ujian Terbesar Garuda

Meski puas dengan performa tim dalam dua laga awal, Herdman mengingatkan Garuda belum boleh terlena. Sang entrenador menilai Vietnam akan menjadi lawan yang jauh lebih berat dibanding dua pertandingan sebelumnya.

Herdman menambahkan duel tersebut dipastikan berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama membawa kepentingan besar.

"Pertandingan seperti ini selalu dinantikan. Penonton pasti menikmatinya, juga para pemain," tambahnya.