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Menjelang Umrah, Bi Heni Dapat Uang Saku dari Kapolres Bogor, Alhamdulillah

Menjelang Umrah, Bi Heni Dapat Uang Saku dari Kapolres Bogor, Alhamdulillah
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Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menghadiri tasyakuran umrah untuk Heni Yawati (58), atau Bi Heni, asisten rumah tangga (ART) yang mendapat umrah gratis melalui Program Umrah Presisi. Foto: Polri

jpnn.com, BOGOR - Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menghadiri Walimatus Safar atau tasyakuran untuk Heni Yawati (58), atau Bi Heni, asisten rumah tangga (ART) yang mendapat kesempatan umrah gratis melalui Program Umrah Presisi.

Acara tersebut digelar di Mushola Nur Hikmah, Kampung Pisang, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Kegiatan dirangkaikan dengan pengajian rutin jamaah arisan mingguan warga setempat dan dihadiri sejumlah tokoh agama serta masyarakat.

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Kehadiran Kapolres Bogor yang didampingi Kasat Binmas Polres Bogor AKP Nimrod disambut antusias warga. Dalam kesempatan tersebut, Wikha menyerahkan uang saku kepada Bi Heni untuk membantu kebutuhan selama di Mekkah dan Madinah.

“Ini ada sedikit rezeki untuk Bi Heni, semoga bermanfaat untuk keperluan selama umrah di Mekkah dan Madinah,” ujar Wikha.

Bi Heni dijadwalkan berangkat umrah pada Rabu (2/9/2026). Wikha mengatakan keberangkatan tersebut menjadi bentuk panggilan Allah SWT bagi Bi Heni untuk menjadi tamu di Tanah Suci.

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“Secara nalar dan logika, orang mampu itu banyak. Namun ketika siapapun yang sudah ditakdirkan menjadi tamu Allah untuk ke Tanah Suci Mekkah, tidak ada yang mustahil. Salah satu contohnya adalah Bi Heni ini,” katanya.

Bi Heni merupakan warga yang sejak usia sembilan tahun telah bekerja sebagai ART. Pendidikan formalnya hanya sampai kelas 2 SD, tetapi dia mampu menyekolahkan empat anaknya hingga lulus SMA.

Menjelang berangkat umrah, Bi Heni mendapat uang saku dari Kapolres Bogor sebagai bekal ibadah.

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