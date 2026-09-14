Menjelang World Rabies Day, Mirjawal Minta Masyarakat Waspadai Gigitan Hewan

jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjelang World Rabies Day pada 28 September, masyarakat diminta tidak menunda penanganan setelah mengalami gigitan atau cakaran hewan yang berpotensi menularkan rabies.

Ketua PDHI Jawa Barat V sekaligus Calon Ketua Umum PB PDHI, drh. Mirjawal, M.M., mengatakan respons cepat dinilai menjadi salah satu kunci mencegah penyakit tersebut berujung fatal.

Menurut dia, rabies dapat dicegah apabila masyarakat memahami langkah penanganan sejak awal. Edukasi mengenai bahaya rabies dan perubahan perilaku hewan juga perlu terus diperkuat.

“Jangan menunggu luka terasa sakit atau muncul gejala. Segera cuci luka dan datang ke fasilitas kesehatan. Penanganan yang cepat dapat menyelamatkan nyawa,” kata Mirjawal di sela-sela Vetnovex 2026 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 12–13 September 2026.

Menurut Mirjawal, luka akibat gigitan atau cakaran harus segera dicuci menggunakan sabun dan air mengalir selama sedikitnya 15 menit.

Setelah itu, luka dapat diberi antiseptik sebelum korban mendatangi puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan penilaian medis dan vaksin antirabies sesuai indikasi.

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Dia menjelaskan rabies hampir selalu berakibat fatal ketika gejala klinis telah muncul. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap hewan seperti anjing, kucing, monyet, dan hewan lain yang berpotensi menjadi penular rabies.

Hewan yang terinfeksi dapat mengalami perubahan perilaku, antara lain menjadi agresif secara tiba-tiba, mengeluarkan air liur berlebihan, sulit menelan, berjalan sempoyongan, hingga mengalami kelumpuhan. Namun, sebagian hewan juga dapat terlihat sangat diam, bersembunyi, atau lemah.