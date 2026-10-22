Menjelang YE Live in Jakarta: Bangun Antusiasme, Perkuat Kolaborasi

jpnn.com, JAKARTA - Raw Vision Collective siap menggelar YE Live in Jakarta, yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 24 Oktober 2026.

Selain menghadirkan pertunjukan musik berskala internasional, konser ini membuka peluang kontribusi yang lebih luas bagi Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan aktivitas ekonomi lokal dan pariwisata, melalui kolaborasi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraannya.

Penyelenggaraan YE Live in Jakarta mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Ekonomi Kreatif , serta para sponsor dan mitra, yaitu Republik World, InJourney, InJourney Airports, InJourney Retail Sarinah, Telkomsel, Balifiber, Oasis, dan Bluebird Group.

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Berdasarkan proyeksi penyelenggara, lebih dari 30.000 pengunjung dari luar Jakarta, termasuk lebih dari 20.000 pengunjung dari luar negeri diperkirakan akan datang untuk akhir pekan konser.

Kehadiran mereka berpotensi mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor, mulai dari transportasi dan akomodasi hingga kuliner dan ritel.

”Bagi kami, YE Live in Jakarta bukan hanya tentang satu malam pertunjukan, tetapi juga tentang menunjukkan kesiapan Jakarta untuk menjadi destinasi pilihan bagi artis-artis internasional dalam menggelar konser tunggal. Kami berharap penyelenggaraan konser ini dapat semakin memperkuat posisi Indonesia dalam peta hiburan global, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui kehadiran pengunjung dari berbagai daerah dan negara yang turut membuka peluang bagi UMKM dan berbagai sektor bisnis di Indonesia. Kami sangat mengapresiasi dukungan pemerintah, sponsor, mitra, dan seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini,” kata Marketing & Communications Lead Raw Vision Collective Karen Tjahja konferensi pers, Kamis.

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Dalam beberapa bulan terakhir, Raw Vision Collective menghadirkan berbagai rangkaian Road to YE Live in Jakarta, termasuk aktivasi di Car Free Day dan “Tunnel Vision: An Ode to YE” di underpass SCBD pada 18 Oktober 2026.

Pertunjukan ini dipimpin oleh Tony Williams, vokalis dan produser peraih Grammy Award yang telah berkolaborasi dengan YE sejak album The College Dropout. Acara ini mempertemukan musisi internasional dan talenta Indonesia melalui interpretasi baru atas karya-karya YE, dengan memadukan paduan suara kontemporer dan elemen musik tradisional Indonesia, seperti gendang.