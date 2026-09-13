Menjembatani Iman dan Realitas: HAAK PP ISKA Luncurkan Buku 'Teologi Publik dan Dialog Aksi'
jpnn.com, JAKARTA - Buku Berjudul 'Teologi Publik dan Dialog Aksi: Sarjana Katolik Indonesia di Ruang Publik' ini tidak direncanakan sejak awal.
Ia lahir dari tumpukan pengalaman, catatan lapangan, percakapan yang melampaui agenda resmi, serta malam-malam panjang untuk merumuskan respons atas peristiwa yang bergerak lebih cepat daripada kemampuan manusia memahaminya.
Cover buku berjudul 'Teologi Publik dan Dialog Aksi: Sarjana Katolik Indonesia di Ruang Publik' harya M. M. Restu Hapsari dan Yogen Sogen. Foto: Dok. PP ISKA
Begitulah Pastor Moderator Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (PP ISKA) Periode 2022–2026 Dr. Antonius Widyarsono, SJ, menggambarkan asal-usul buku Teologi Publik dan Dialog Aksi: Sarjana Katolik Indonesia di Ruang Publik.
Buku tersebut dipersembahkan oleh Presidium Dialog Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan (HAAK) PP ISKA Periode 2022–2026 dalam rangkaian Musyawarah Nasional XVII ISKA di Balikpapan, 11–13 September 2026.
Karya setebal 346 halaman ini ditulis oleh M.M. Restu Hapsari dan Yogen Sogen, yang diterbitkan oleh Tulisan Bermakna di Jakarta pada September 2026.
Buku ini merangkum proses, pengalaman, refleksi, dan program yang dijalankan Presidium Dialog HAAK PP ISKA selama satu periode kepengurusan.
Buku Berjudul 'Teologi Publik dan Dialog Aksi: Sarjana Katolik Indonesia di Ruang Publik' ini tidak direncanakan sejak awal.
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