Menjunjung Tinggi Budaya Melayu, Kapolda Riau Irjen Herry Wajibkan Personelnya Pakai Tanjak
jpnn.com, PEKANBARU - Jajaran kepolisian di Provinsi Riau kini wajib mengenakan tanjak dan selempang setiap hari Jumat sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya Melayu.
Kebijakan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan tersebut diterapkan kepada sekitar 11 ribu personel di seluruh wilayah Bumi Lancang Kuning.
Program ini resmi diluncurkan dalam apel di halaman Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, Jumat (20/2/2026).
Kegiatan dipimpin Kepala Biro SDM Polda Riau Boy Jackson Situmorang serta dihadiri pejabat utama kepolisian, perwakilan pemerintah daerah, dan tokoh adat.
Boy Jackson menegaskan bahwa penggunaan tanjak dan selempang bukan sekadar atribut seremonial, melainkan simbol nilai dan tanggung jawab moral anggota Polri.
Menurutnya, tanjak melambangkan marwah dan kehormatan, sedangkan selempang menjadi simbol amanah yang harus dijalankan dengan keberanian, kejujuran, dan keteguhan.
“Kebijakan ini juga menegaskan tanggung jawab ganda anggota kepolisian, yakni sebagai penegak hukum sekaligus bagian dari masyarakat Melayu,” kata Boy.
Dia menambahkan penghormatan terhadap identitas budaya lokal diyakini dapat mempererat kedekatan dengan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan meminta sekitar 11 ribu personelnya di seluruh wilayah Bumi Lancang Kuning untuk menggunakan Tanjak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kapolda Riau Instruksikan Ubah Kebiasaan Papan Bunga, Ganti dengan Bibit Pohon
- Polres Muara Enim Ungkap Kasus Pembunuhan Berencana di Desa Gaung Asam
- Polres Tangsel Bongkar Penyelundupan 40 Kg Ganja, Tangkap 1 Kurir
- Iwan Setyawan Sebut Penanganan Kasus Perampasan Mobil Pajero Sport Berjalan Lambat
- Polisi Buru Pemilik 3 Hektare Ladang Ganja di Empat Lawang Sumsel
- Polisi Ungkap Detik-detik Pengeroyokan yang Menewaskan Pelajar di Sukahaji Bandung