Menkes Budi & Direksi BTN Jadi Guide Runner Pelari Disabilitas di JAKIM 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) melibatkan pelari disabilitas binaan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia pada kategori 5K dalam ajang BTN Jakarta International Marathon (BTN JAKIM) 2026.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut menjadi guide runner bagi pelari disabilitas bersama empat Direksi BTN.

Mereka yakni Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo, Direktur Information Technology BTN Tan Jacky Chen, Direktur Operations BTN I Nyoman Sugiri Yasa, dan Direktur Corporate Banking BTN Helmy Afrisa Nugroho dan 10 perwakilan nasabah setia BTN.

Kehadiran para guide runner tersebut menjadi bentuk dukungan langsung terhadap perjuangan, semangat, dan determinasi pelari disabilitas dalam menyelesaikan lomba lari 5K.

Melalui pendampingan ini, BTN ingin menunjukkan bahwa BTN JAKIM bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga ruang yang setara, inklusif, dan ramah bagi siapa saja untuk bergerak, berpartisipasi, dan mencapai garis finis.

BGS mengatakan keterlibatan pelari disabilitas membuktikan bahwa lari merupakan olahraga yang dapat dilakukan oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang maupun kondisi fisik.

“Lari adalah olahraga yang inklusif, murah, dan sehat karena bisa dilakukan siapa saja. Teman-teman pelari disabilitas hari ini menunjukkan semangat luar biasa. Mereka membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak, berjuang, dan mencapai garis finis,” ujar Budi.

Budi juga mengapresiasi penyelenggaraan BTN JAKIM 2026 yang dinilai mampu mendorong masyarakat semakin aktif bergerak dan menjalankan gaya hidup sehat.