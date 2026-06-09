Menkes Budi Tiba-Tiba Keluar dari Rapat DPR, Diminta Menghindari Wartawan

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin atau BGS terekam meninggalkan rapat dengan Komisi IX DPR RI secara mendadak di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6).

Diketahui, BGS bersama Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito hadir dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menjadi legislator pemimpin rapat yang dihadiri BGS dan Prihati.

BGS terekam sempat merespons pernyataan dan pertanyaan dari legislator Komisi IX ketika rapat.

Namun, dia terekam keluar ruang rapat setelah merespons pertanyaan dan pernyataan para legislator melewati pintu akses pimpinan Komisi IX.

BGS tak meminta izin terlebih dahulu ke legislator Komisi IX untuk beranjak keluar ruang rapat.

Sementara itu, rapat tetap berlangsung ketika BGS meninggalkan ruangan. Termasuk, Komisi IX mendengarkan jawaban dari perwakilan pemerintah.

Setelah itu, BGS kembali ke ruangan, lalu Nihayatul menyela pernyataan perwakilan pemerintah dalam rapat.