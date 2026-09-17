Menkeu Bicara Arah APBN Menyusul 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan APBN terus berperan strategis dalam mendukung agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir.

Belanja negara diarahkan secara produktif untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia dan layanan dasar.

Dukungan nyata APBN terlihat jelas melalui berbagai program unggulan di sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan produktivitas masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis tercatat telah menjangkau hingga 56,99 juta penerima manfaat per 31 Agustus 2026.

Pemerintah turut memperluas program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi fasilitas pendidikan, serta digitalisasi pembelajaran.

Layanan Cek Kesehatan Gratis juga sukses mencakup 70,3 juta penduduk pada 2025 dan melonjak hingga 99,1 juta penduduk pada September 2026.

Selain itu, alokasi anggaran juga digelontorkan untuk merenovasi 10.000 puskesmas serta membangun fasilitas RSUD lengkap di berbagai daerah.

“Kami tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," ujar Suahasil di Jakarta, Kamis (8/10).