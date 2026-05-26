menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Menkeu Bocorkan 2 Perusahaan CPO Teridentifikasi Transfer Pircing, Grup Besar

Menkeu Bocorkan 2 Perusahaan CPO Teridentifikasi Transfer Pircing, Grup Besar

Menkeu Bocorkan 2 Perusahaan CPO Teridentifikasi Transfer Pircing, Grup Besar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pemerintah tidak khawatir meski banyak yang menyebutkan RI bakal mengalami krisis ekonomi seperti 1998 silam. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan 2 dari 10 perusahaan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) terindentifikasi melakukan transfer pircing.

Menkeu membenarkan ketika ditanya Wilmar Nabati Indonesia dan Musim Mas Group masuk dalam daftar perusahaan yang melakukan praktik ilegal tersebut.

"Itu dua betul, dua-duanya," kata Purbaya di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Baca Juga:

Sayangnya, Purbaya enggan blak-blakan mengungkap daftar perusahaan lain yang telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dia menolak membeberkan delapan perusahaan terlibat lain, dengan dalih tidak mengingat.

"Saya lupa yang lain, rupanya saya enggak ingat juga," ujarnya.

Baca Juga:

Purbaya menjelaskan kasus transfer pricing yang melibatkan 10 perusahaan CPO besar di Tanah Air tersebut kini sudah berada di tangan Kejagung RI.

Namun, Purbaya mengungkapkan belum memutuskan langkah lanjutan jika proses hukum menyatakan perusahaan tersebut terbukti bersalah.

Menkeu Purbaya membocorkan 2 dari 10 perusahaan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) terindentifikasi transfer pircing.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI