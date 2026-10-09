Menkeu Buka-Bukaan Soal Efisiensi Anggaran Rp 306 T di 2025

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara kembali menyinggung kebijakan pemotongan anggaran negara dalam pemaparan refleksi dua tahun Kabinet Merah Putih.

Kebijakan penyesuaian fiskal tersebut berawal dari instruksi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sejak awal 2025.

Meskipun sempat menuai banyak pemberitaan negatif, Suahasil menilai pemangkasan anggaran ini justru menjadi fondasi agar APBN lebih berdampak ke masyarakat.

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"Januari 2025, kami mendapatkan perintah. Ketika itu melakukan efisiensi anggaran di kaliber Rp306 triliun. Nah tentu waktu itu cukup banyak sekali beritanya," kata Suahasil di Jakarta, Kamis (8/10).

"Dua tahun yang lalu seperti itu, kesannya adalah potong-potong anggaran, tetapi sebenarnya di balik potong anggaran itu adalah tijakan fundamental fondasi untuk membuat APBN yang lebih berdampak kepada masyarakat," imbuhnya.

Suahasil menjelaskan dana dari hasil efisiensi besar-besaran tersebut kemudian dialihkan secara optimal guna mendanai berbagai program unggulan rakyat.

Proses pengetatan anggaran ini juga dibarengi dengan capaian ekonomi yang stabil serta pertumbuhan yang terjaga dengan baik.

"Dan hal tersebut terjadi berlangsung dengan pertumbuhan ekonominya tetap 5,11 persen, inflasi 2025 2,9 persen, dan seterusnya," ujarnya.