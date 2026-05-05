Menkeu Copot 2 Pejabat Tinggi Terkait Restitusi Pajak Tak Terkendali
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mencopot dua pejabat di bawah kementerian naungannya.
Pencopotan jabatan tersebut sehubungan dengan restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh negara kepada wajib pajak (WP) tidak terkendali.
Purbaya mengaku sudah menginvestigasi pejabat yang mengeluarkan pencairan restitusi.
Adapun dua di antaranya akan dicopot karena dianggap tidak menjalankan instruksi dengan baik.
"Saya menginvestigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, dua akan saya copot," kata Purbaya di kantornya.
Menteri kelahiran Bogor 7 Juli 1964 itu mengungkapkan selama ini tidak mendapatkan informasi akurat mengenai laporan pengendalian restitusi, termasuk soal jumlah pencairan.
Akibatnya, perhitungan akhir restitusi yang diproyeksikan kementerian berbeda dengan total yang dicairkan.
"Padahal saat rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Mereka bilang sedikit. Mereka tuh staf saya ya," ujar Purbaya.
