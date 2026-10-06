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Menkeu Desak Bea Cukai Perkuat Penindakan Barang Ilegal

Menkeu Desak Bea Cukai Perkuat Penindakan Barang Ilegal
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Bea Cukai Malili dan Polres Luwu Utara bersinergi membongkar pengiriman 1.500 butir Tramadol dalam paket sparepart, Rabu (16/9). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus memperkuat penindakan terhadap penyelundupan dan peredaran barang ilegal.

Hal tersebut disampaiakan dalam Upacara Peringatan Hari Bea Cukai (HBC) ke-80 Tahun 2026 di Kantor Pusat DJBC, Selasa (6/10).

Pengawasan tersebut mencakup pencegahan penyelundupan komoditas strategis dan sumber daya alam Indonesia seperti emas dan nikel, di samping pengawasan terhadap narkotika serta barang berbahaya lainnya.

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Dia menegaskan penindakan impor ilegal tidak hanya persoalan kepabeanan dan capaian kinerja organisasi, di dalamnya ada kepentingan masyarakat banyak.

Menkeu mengingatkan penerimaan negara berfungsi sebagai sumber daya penting untuk membiayai pembangunan, memperkuat layanan publik, menjaga daya beli, serta mendukung program pemerintah.

“Penindakan yang Anda lakukan adalah upaya menyelamatkan ekonomi Indonesia," kata Suahasil.

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Penindakan impor ilegal dinilai berdampak langsung terhadap perekonomian nasional dan masyarakat, karena masuknya barang seperti ballpress dapat merugikan UMKM, penjahit, serta industri tekstil dalam negeri.

Masuknya beras ilegal juga berpotensi merugikan petani serta konsumen domestik secara langsung.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus memperkuat penindakan terhadap penyelundupan dan peredaran barang ilegal.

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