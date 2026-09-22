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Menkeu Optimalkan Alokasi Anggaran Pendidikan Rp 824 T untuk Proyek Sekolah Gratis

Menkeu Optimalkan Alokasi Anggaran Pendidikan Rp 824 T untuk Proyek Sekolah Gratis
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Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah tengah menggodok wacana Presiden Prabowo Subianto soal program sekolah gratis dari tingkat sekolah dasar hingga pendidikan tinggi.

Dalam perencanaannya, pemerintah memetakan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp 824 triliun untuk mendanai program tersebut secara maksimal.

"Kami melihat Rp 824 triliun, ada yang di pusat, ada yang masuk di APBD, yang di pusat ada di berbagai macam kementerian. Ada yang di Kementerian Pendidikan, Kemendiktisaintek, Kementerian Agama," kata Suahasil di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (24/9).

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Suahasil menyatakan satuan tugas khusus telah dikerahkan Presiden untuk merancang ulang gambaran besar atau grand design anggaran dana pendidikan tersebut.

Desain ini mencakup kebutuhan anggaran untuk jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi.

Selain itu, Suahasil menyatakan grand design juga memadukan ekosistem yang ada seperti sekolah rakyat, sekolah unggulan, sekolah terintegrasi, dan LPDP.

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Pemerintah akan mengoptimalkan dan mengevaluasi output pendidikan nasional yang mendapatkan alokasi 20 persen dari APBN pada tahun depan. 

"Uang Ro 824 triliun satu tahun tahun depan, itu bukan uang yang kecil," katanya. (rom/jpnn)

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Menkeu Suahasil Nazara menyebut pemerintah menggodok wacana program sekolah gratis dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.


Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah

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