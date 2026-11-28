jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pemerintah akan segera mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja.

“Oh, BSU cair, akan cair,” ujar Menkeu Suahasil di kantor Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (27/11).

Hal tersebut disampaikan Menkeu Suahasil merespons ramainya isu penerima bantuan yang terdaftar belum menerima BSU.

Saat kembali dicecar awak media mengenai kepastian waktu penyaluran dana bantuan tersebut ke rekening pekerja, Suahasil memberikan jawaban singkat. “Segera,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, penyaluran BSU untuk Kuartal IV-2026 masih menjalani proses verifikasi administratif di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Program BSU tersebut kembali disiapkan pemerintah guna membantu para pekerja pada periode akhir tahun ini.

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Bantuan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 itu diberikan dengan total nilai Rp900 ribu bagi setiap pekerja yang memenuhi kriteria.

Adapun besaran bantuan ditetapkan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk tiga bulan dan akan dicairkan secara sekaligus.