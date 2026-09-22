Menkeu Persempit Ruang Pemain Nakal Pabean, Benahi SDM hingga Optimalkan Teknologi
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara berkomitmen memperkuat sistem pengawasan kepabeanan pasca-penindakan kasus impor ilegal.
Evaluasi tata kelola dilakukan menyusul temuan pelanggaran berulang di pelabuhan utama.
Suahasil menekankan pembenahan pilar pertama dipusatkan pada integritas sumber daya manusia pengawasan lapangan.
"Tidak mungkin membersihkan kalau yang 'membersihkan' tidak bersih," ujar Suahasil dalam konferensi pers daring, Selasa (22/9).
Seluruh pelaksana diinstruksikan bekerja secara tertib, kompeten, dan berintegritas.
Poin kedua, Suahasil menyatakan pihaknya terus mengoptimalkan modernisasi teknologi pemeriksaan untuk menangani beban kerja masif.
Pemeriksaan fisik tidak lagi dijalankan manual secara merata pada seluruh kontainer.
Petugas mengoptimalkan pemindaian X-ray melalui seleksi kontainer berbasis intelijen.
Menkeu Suahasil Nazara berkomitmen memperkuat sistem pengawasan kepabeanan pasca-penindakan kasus impor ilegal.
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