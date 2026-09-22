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Menkeu Persempit Ruang Pemain Nakal Pabean, Benahi SDM hingga Optimalkan Teknologi

Menkeu Persempit Ruang Pemain Nakal Pabean, Benahi SDM hingga Optimalkan Teknologi
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Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara berkomitmen memperkuat sistem pengawasan kepabeanan pasca-penindakan kasus impor ilegal.

Evaluasi tata kelola dilakukan menyusul temuan pelanggaran berulang di pelabuhan utama.

Suahasil menekankan pembenahan pilar pertama dipusatkan pada integritas sumber daya manusia pengawasan lapangan.

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"Tidak mungkin membersihkan kalau yang 'membersihkan' tidak bersih," ujar Suahasil dalam konferensi pers daring, Selasa (22/9).

Seluruh pelaksana diinstruksikan bekerja secara tertib, kompeten, dan berintegritas.

Poin kedua, Suahasil menyatakan pihaknya terus mengoptimalkan modernisasi teknologi pemeriksaan untuk menangani beban kerja masif.

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Pemeriksaan fisik tidak lagi dijalankan manual secara merata pada seluruh kontainer.

Petugas mengoptimalkan pemindaian X-ray melalui seleksi kontainer berbasis intelijen.

Menkeu Suahasil Nazara berkomitmen memperkuat sistem pengawasan kepabeanan pasca-penindakan kasus impor ilegal.

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